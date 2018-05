Parigi; torna la paura, grida Allah Akbar e accoltella passanti, 1 morto e diversi feriti

E' tornato il terrore a Parigi, in pieno centro, a due passi dal teatro dell'Opera: un uomo, gridando "Allah akbar!" ha accoltellato i passanti di una via piena di gente al sabato sera, per una serata di primavera. La polizia ha reagito in pochi secondi, abbattendo l'assalitore.



Uno degli otto feriti, alcuni dei quali versano in gravi condizioni, sarebbe morto. Attorno alle 21, nell'affollata rue Saint-Augustin, che è celebre per i molti ristoranti - spesso frequentati da un gran numero di turisti - si è scatenata la furia dell'uomo-



In tutto, l'assalitore ha colpito 8 persone, prima di essere colpito dalla Polizia. E' rimasto a terra - secondo le fonti - ed è morto in pochi minuti.