Sammarinese colpito da ictus in A14 salvato dalla Polizia

Le sue condizioni non destano preoccupazione

Non preoccupano le condizioni di salute del 63enne sammarinese ricoverato nel pomeriggio di ieri all’Ospedale Torrette di Ancona dopo essere stato colpito da un ictus mentre stava guidando in A14. L’uomo, che doveva uscire al casello di Riccione, ha guidato in stato confusionale per 70 km ed è stato salvato dall’intervento del Centro Operativo della polizia stradale dell’Emilia Romagna. Ad avvertire la polizia l’amico che lo seguiva su un’altra auto, che aveva visto la BMW 530 superare il casello, preoccupato dal fatto che non rispondesse più al cellulare. La polizia è riuscita a raggiungerlo a Cattolica mentre un agente, al quale dopo ripetuti tentativi aveva risposto al cellulare, tentava di rassicurarlo. A Senigallia è stato fatto accostare e soccorso. Gli agenti sono riusciti a salvare la vita dell’uomo ed a evitare il caos in autostrada, visto il provvisorio stato confusionale dell’automobilista