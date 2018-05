Rimini, grave incidente stradale nei pressi del centro commerciale Le Befane: grave una 22enne

Un grave incidente stradale ha segnato il pomeriggio di questa domenica a Rimini: una 22enne è stata trasportata all'ospedale Bufalini di Cesena in codice di massima gravità. Il sinistro, probabilmente un violento tamponamento - è avvenuto presso la rotonda del centro commerciale Le Befane, in via Caduti di Nassirya. Ancora sconosciuta la dinamica dei fatti, sul posto sono intervenute un'ambulanza ed un'auto medicalizzata.