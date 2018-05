Rimini: controlli dei Carabinieri, 1 arresto e 10 denunce in stato di libertà

Intenso fine settimana di controlli per i Carabinieri della Compagnia di Rimini, al comando del Capitano Sabato Landi. Nelle ultime 48 ore, caratterizzate da un considerevole afflusso turistico in considerazione delle numerose manifestazioni in corso, una persona è finita in manette e 10 sono state denunciate.

1 arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, si tratta di un bellariese di 26anni, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia. Ora agli arresti domiciliari.

1 denuncia in stato di libertà per furto: un diciottenne residente a Rimini, resosi responsabile del furto di una bicicletta, del valore di circa 200 euro, avvenuto a Santarcangelo.

Denunciato un riminese di 24 anni in stato di libertà per evasione; 8 denunce in stato di libertà per guida sotto l’influenza dell’alcool.