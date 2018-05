Coltiva “maria” sul balcone: i Carabinieri di Novafeltria sequestrano pianta denunciano un 29enne sammarinese



I Carabinieri di Novafeltria erano impegnati nei controlli contro i furti in appartamento quando il loro sguardo è stato attirato da una pianta di marjuana, in bella vista su un terrazzo, con tanto di vaso lavorato, neanche fosse una pianta ornamentale. Per questo sono entrati nell'appartamento dove vive una giovane coppia: lei del luogo e lui, T.L. 29enne, sammarinese che “gelati” alla vista dei militari, li accompagnavano sul terrazzo ed il ragazzo ammetteva che la pianta era proprio una canapa indiana, alta circa un metro.



Gli uomini dell’Arma feltresca non si sono fermati e hanno perquisito l’appartamento, scoprendo “il raccolto”, ulteriori 20 grammi di marijuana già essicata e tritata, pronta per essere venduta, ordinatamente suddivisa in due barattolini. Sequestrati anche due trincia tabacco ed un bilancino di precisione.