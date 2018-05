Gaza: 60 morti negli scontri

Sale a 60 il numero dei manifestanti palestinesi uccisi negli scontri con l'esercito israeliano sulla barriera tra Gaza e lo stato ebraico, in concomitanza con l'inaugurazione dell'ambasciata americana a Gerusalemme.



Fonti del ministero della Sanità della Striscia riferiscono anche della morte di una bimba di otto mesi - che si trovava sotto una tenda con i genitori, allestita dagli organizzatori della manifestazione, non distante dai reticolati della barriera difensiva - per l'inalazione dei gas lacrimogeni sparati dall'esercito.



Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia l'allarme: 'Il sistema sanitario è travolto da migliaia di feriti, servono 5,9 milioni di dollari per le necessità più urgenti'. Oggi i palestinesi della Cisgiordania e Gerusalemme est sono in sciopero generale.