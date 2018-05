Tampona un'auto e si schianta contro un'altro veicolo. Centauro in gravi condizioni

Brutto incidente ieri pomeriggio a Cattolica: coinvolti uno scooter e due auto.



Dopo aver tamponato il primo mezzo, l'uomo in sella allo scooter è stato sbalzato contro la seconda autovettura che proveniva dal senso opposto. Lo scontro è avvenuto alla rotatoria che immette sulla statale 16 Adriatica nella frazione di Fanano.



È servita più di mezz'ora per stabilizzare sul posto il centauro, di 48 anni, prima di trasportarlo con l'elisoccorso all'ospedale di Ancona. L'uomo è ancora ricoverato in gravi condizioni.