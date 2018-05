Rimini: nuovo incidente sulla Consolare, coinvolta una vettura della Mille miglia

Lo scontro ha coinvolto tre vetture ed avvenuto dopo le 21.00. Una auto della carovana della Mille Miglia, forse dell'organizzazione, diretta a San Marino, aveva appena imboccato la superstrada quando si è scontrata con una Seat Ibiza, proveniente da via della Gazzella che si stava immettendo sulla SS72. Un primo frontale che ha sbalzato la Porsche con targa straniera verso l'altra corsia discendente, sulla quale stava viaggiando una Honda Crv targata San Marino. Un impatto inevitabile.



Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per liberare gli occupanti delle vetture e tre ambulanze per i primi soccorsi.



La Superstrada è stata chiusa in entrambe le direzioni.



Lo stesso incrocio è stato teatro, pochi giorni fa, di un incidente analogo che ha fatto scattare l'allarme sicurezza negli abitanti di via della Gazzella e Grotta Rossa, scesi in strada anche questa sera per manifestare la loro preoccupazione