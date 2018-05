Auto bruciata in Via Montalbo. Disagi per la circolazione

Un'auto è andata a fuoco questa mattina, probabilmente per un problema al motore, mentre percorreva Via Montalbo, in direzione centro storico.



La sezione antincendio della Polizia Civile è intervenuta per portare la situazione alla normalità.



Non si riscontrano ulteriori danni a persone o a cose, solo lunghe code in automobile in un giorno in cui la circolazione è già limitata a causa della 1000 miglia.