Carabinieri Riccione salvano due tentati suicidi

Era sparito da casa, da tre giorni, quando i Carabinieri di Riccione lo hanno trovato riverso su una panchina della Perla verde in stato di semi incoscienza. Il 40 enne di Milano aveva ingerito numerosi farmaci. I militari richiedevano l’immediato intervento di una unità del 118. L'uomo è ora ricoverato nell'Ospedale di Riccione, non in pericolo di vita. Un intervento determinante degli uomini dell'Arma che hanno salvato questa mattina anche un 26enne di Riccione. Si trovava a bordo propria auto a Misano Adriatico. Anche lui imbottito di farmaci antidepressivi. A dare l'allarme alcuni passati; ora il giovane è ricoverato sempre a Riccione, ed è fuori pericolo.