Decollo Money: 4 anni per ex vertici Credito Sammarinese

+++FLASH+++

Il giudice Gilberto Felici ha appena letto la sentenza di primo grado del processo sammarinese di "Decollo Money" . Per l’ex presidente Lucio Amati, una condanna a 4 anni e due mesi; 6 mila euro di multa 2 anni di interdizione dai pubblici uffici; per l’ex direttore Valter Vendemini 4 anni e 4 mesi, 3 mila euro di multa e due anni di interdizione, Sandro Sapignoli, ex responsabile Antiriciclaggio del Credito, 3 anni con diritto di non menzione.



Seguiranno aggiornamenti