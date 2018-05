Decollo Money: a breve la sentenza

Attesa a minuti la lettura della sentenza del filone sammarinese del processo “Decollo Money”, nel quale viene contestato il riciclaggio di 1,3 milioni di euro del ‘Ndranghetista poi assassinato Vincenzo Barbieri. Questa mattina, dopo avere ascoltato le ultime arringhe degli avvocati (gli imputati sono 17 dopo l’unione dei due fascicoli) il commissario della Legge Gilberto Felici si è ritirato in camera di consiglio. Presenti gli ex vertici della banca. Per l’ex presidente Amati e per l’ex direttore Vendemini la procura fiscale ha chiesto quattro anni e nove mesi.



Sara Bucci