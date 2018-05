Usa: sparatoria in una scuola a Santa Fe, Texas, almeno 10 morti

E' di almeno 10 morti e diversi feriti, il bilancio provvisorio di una sparatoria avvenuta in una scuola di Santa Fe, nel Texas.



Le vittime sono nove studenti e un insegnante.



Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto un giovane armato entrare in classe e sparare. Il sospetto autore della sparatoria è stato identificato come uno studente di 17 anni. Lo riferisce la Cnn.



La polizia sta disinnescando esplosivi nella scuola. E' stato un professore del killer, che ha usato un fucile a canne mozze, a dare l'allarme.