Borgo Maggiore: incidente a Cailungo senza gravi conseguenze

Incidente intorno alle 20.00 in via Cà dei Lunghi. Coinvolte 1 auto targata San Marino e una italiana. La dinamica è al vaglio della Polizia Civile. Sembra che la Panda italiana, condotta da un ragazzo di Rimini, stesse salendo verso Monte quando, nell'atto di girare in via Pianta vecchia, si è scontrata con l'auto che procedeva in direzione opposta, condotta dalla sammarinese che ha finito la sua corsa contro la segnaletica.



La donna è stata portata in Ospedale per accertamenti ma sembra fosse cosciente quando è stata portata via.