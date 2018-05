Si spaccia per il fratello gemello dopo la sospensione della patente. Arrestato a Riccione

Un quarantanovenne residente a Francavilla al Mare è stato fermato per un controllo dai Carabinieri di Riccione.



All'uomo era stata sospesa la patente e non poteva quindi condurre il veicolo. Ha quindi tentato di spacciarsi per il fratello gemello con i militari, fornendo loro le generalità del parente.



La truffa però non è andata a buon fine, dopo un breve accertamento le autorità sono risalite alla vera identità del guidatore. L'uomo è stato quindi arrestato per false attestazioni sull'identità personale.