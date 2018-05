Spaccio di marijuana a Igea Marina. Sequestrate 22 piantine

Aveva allestito una vera e propria serra artigianale, munita di luci e impianto di ventilazione, per la coltivazione di canapa indiana.



I Carabinieri di Rimini hanno arrestato un 35enne di Bellaria Igea Marina per spaccio di sostanza stupefacente. All'interno della sua abitazione sono state trovate e sequestrate22 piantine di marijuana.



Le indagini sono partite dopo la segnalazione degli abitanti della zona che avevano notato un insolito via vai di giovani, sia di giorno che di notte.



L'uomo, che aveva già dei precedenti, ora è agli arresti domiciliari.