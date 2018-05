Usa: nuova sparatoria in Georgia, mentre in Texas il killer era stato vittima di bullismo

Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita in un sparatoria alla fine di una cerimonia di diploma in Georgia. I colpi sono stati sparati in un campus a pochi chilometri da Atlanta che fungeva da parcheggio per le persone che partecipavano alla cerimonia.

Arrivano nuovi particolari sulla sparatoria in Texas, nella quale uno studente ha ucciso 10 persone: secondo rivelazioni del Wasghington Post, il 17enne che ha aperto il fuoco era stato vittima di bullismo da parte di compagni e coach.