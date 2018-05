Incidente a Fiorentino: una Panda esce di strada e si ribalta sul fianco

Questa mattina, attorno alle 10.30, una Fiat Panda con a bordo due ragazze stava viaggiando da Chiesanuova verso Fiorentino quando, per cause ancora al vaglio della Polizia Civile, è uscita dalla carreggiata. L'utilitaria, poco dopo il ponte che divide i due Castelli, all'altezza di un tornante ha prima sbattuto contro il terrapieno a bordo strada per poi adagiarsi sul fianco. Solo qualche contusione per guidatore e passeggero.



fm



Nel video, alcune immagini dell'incidente