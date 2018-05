Divulgò dati sensibili del figlio del Segretario Santi, pediatra rinviato a giudizio

Un pediatra, accusato di accesso abusivo alla cartella clinica del figlio del Segretario alla Sanità, sarà processato a San Marino per divulgazione di dati medici. Il professionista - originario di Fano- lavorava all'ospedale di San Marino prima di dimettersi, cosa avvenuta un anno fa. Secondo l'accusa si sarebbe introdotto abusivamente nella cartella clinica di uno dei figli del Segretario Santi, all'epoca nel mirino per via delle vaccinazioni dei figli, accedendo a dati sensibili del minore e divulgando informazioni mirate circa le sue vaccinazioni. Ancora da fissare la data del processo