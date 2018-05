Albergatore di Rimini coinvolto in un traffico di hashish e marijuana. Due arresti

La Squadra Mobile di Rimini ha arrestato un albergatore riminese, di 39 anni che era coinvolto in un traffico di stupefacenti.



L’uomo, P.R. di 39 anni, incensurato, da anni spacciava marijuana e hashish, tenendone nascoste una grande quantità nella sua villetta in zona Sant’Aquilina.



I poliziotti sono riusciti a risalire al “covo” inseguendolo, dopo averlo identificato alla guida della sua auto. La perquisizione della Guardia di Finanza ha permesso di trovare 7,5 chili di hashish e 2,5 chilogrammi circa di marijuana nascosti nella dependance della villetta.



All’interno dell’abitazione invece sono stati trovati altri 400 grammi di stupefacenti e circa 27mila euro in contanti, i proventi dell’attività di spaccio.



I due abitanti della casa sono stati arrestati e ora dovranno rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio.