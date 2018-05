Riciclaggio: 4 anni e due mesi al figlio, 3 anni al padre

Processo Trastulli

Quattro anni e due mesi per il figlio Pier Luigi e tre anni per il padre, Alessandro Trastulli. Il commissario della legge Gilberto Felici ha disposto anche la confisca di un milione di euro, già sotto sequestro e altri 120mila per equivalente, oltre alle spese processuali.

E' la sentenza di primo grado del procedimento per riciclaggio, partito a San Marino sulla base delle verifiche eseguite dall'Aif e una rogatoria giunta dall'Italia. Padre e figlio erano finiti sotto inchiesta anche oltre confine e in primo grado Alessandro Trastulli è stato condannato per bancarotta fraudolenta impropria. Secondo il Procuratore del Fisco Cesarini i soldi trasferiti a San Marino erano stati appositamente distratti dalla società italiana, poi fallita, riconducibile ai Trastulli.



Le difese degli imputati hanno invece sostenuto che la provenienza delle somme era regolare e derivava dalla vendita di due immobili, oltreché dalle rispettive attività lavorative. Il Commissario della Legge ha dato ragione al Pf, accogliendo, di fatto, le richieste di condanna. In ogni, con tutta probabilità, se ne riparlerà in Appello.