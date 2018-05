Riminese salva l'anziana dalla rapina, l'aggressore lo ferisce

Una signora di 80 anni, residente in centro a Rimini, stava uscendo ieri intorno alle 12 per buttare fuori la spazzatura.



L'anziana aveva lasciato la borsa in macchina, destando l'attenzione di un magrebino, immigrato irregolare con diversi precedenti per furto e droga, che ha tentato di rubarla.



Un riminese di 32 anni, notando la situazione, è intervenuto per fermare il rapinatore, afferrandolo. L'aggressore a quel punto ha tentato di liberarsi con delle forbicine per le unghie che teneva in tasca, con le quali ha colpito ripetutamente sulla coscia il 32enne.



Non è però riuscito a fuggire e l'intervento della pattuglia delle Volanti ha permesso di arrestarlo per rapina aggravata.