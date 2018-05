Acquaviva: scontro auto moto, centauro in ospedale

Non sarebbe in pericolo di vita il centauro finito ieri sera, intorno alle 18, sotto una auto con la sua moto. Come riporta 'Sorpresa.sm' l'incidente si sarebbe verificato lungo strada Genghe di Atto, tra Borgo Maggiore e Acquaviva. Un fuoristrada della Suzuki targato San Marino scendeva verso valle, quando è finito sopra alla moto. Sul posto la Polizia Civile per ricostruire la dinamica.

Per il motociclista, che era cosciente, fratture multiple.