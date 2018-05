Contrasto all'uso di droghe: Gendarmeria in azione

Tre persone deferite all'Autorità giudiziaria, due per detenzione e uso di stupefacenti, una per spaccio.



Prosegue l'attività di controllo del territorio da parte del Reparto Operativo e di Polizia Giudiziaria della Gendarmeria nel contrasto alla droga. Da tempo sotto l'attenzione dei militari uno specifico Castello della Repubblica, su segnalazione e informazioni acquisite da indagine.



Ieri il personale del reparto è entrato in azione, fermando alcune persone e trovando, anche tramite perquisizione domiciliare, 10 grammi di marijuana, mezzo di cocaina, un etto di mannite, nonché tracce a conferma dell'uso di sostanze. Attività tuttora in corso e coordinate dal commissario della legge Antonella Volpinari.