Dogana: incidente tra due auto, nessuna grave conseguenza per le donne al volante

Scontro tra due auto intorno alle 11 di questa mattina. Una Lancia Y e una vettura delle Poste stavano procedendo in strada del Bargello a Dogana quando nell'atto di svoltare a sinistra per entrare in un parcheggio, l'utilitaria dello stato, una Renault, si è scontrata con l'altra vettura che proveniva in direzione opposta. La Y ha concluso la sua corsa diversi metri avanti. Tanto spavento ma nessuna grave conseguenza per le due conducenti, soccorse dal 118 e rimaste incastrate nelle vetture per diversi minuti.