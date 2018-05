Giocatore di calcio del Tuttocuoio uccide la ex e si suicida

Prima ha sparato alla sua ex poi si è ucciso. I corpi sono stati trovati stamani in un parcheggio a San Miniato (Pisa) dove Federico Zini, 25 anni, giocatore del Tuttocuoio in serie D, abitava. Tutto sarebbe iniziato la notte scorsa: l'uomo ha atteso Elisa Amato, residente a Prato, commessa in un negozio di moda, 30 anni, davanti alla sua abitazione e, dopo un litigio, l'ha costretta a salire sull'auto di lei e si è diretto verso

San Miniato.