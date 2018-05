Patrizia Rinaldis, riconfermata al vertice dell'associazione albergatori di Rimini, fa il punto sui progetti

Dopo la riconferma, per il dodicesimo anno consecutivo, al vertice della associazione albergatori di Rimini, Patrizia Rinaldis fa un punto sui progetti per questo mandato. Riconfermare e completare quanto è stato fatto in questi anni è il primo passo.