Furto al distributore Canini di Murata: manomettono la colonnina dei pagamenti e scappano coi soldi

Furto nella notte al distributore Canini di Murata. Ignoti hanno manomesso la colonnina per il pagamento del self-service e, si presume tramite degli aspiratori, sono riusciti ad sottrarre parte dell'incasso del distributore automatico rubando circa 500 euro. Un lavoro, quindi, di precisione. Ed è la prima volta che Canini subisce un furto del genere, di notte, all'impianto self-service, come spiega il titolare Luigi. Ma si tratta anche di un fatto insolito per tutta la zona alta della Repubblica. La proprietà ha sporto denuncia alla Gendarmeria. Ora si aspetta di analizzare le immagini girate dalle telecamere di sorveglianza che dovrebbero chiarire l'esatta dinamica e far comprendere quanti soggetti abbiano compiuto il furto.



Mauro Torresi