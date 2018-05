Incidenti nel weekend a Riccione. Due persone al Bufalini in gravi condizioni



Coinvolti un ciclista e un operatore ecologico

La nottata fra sabato e domenica ha visto due incidenti gravi a Riccione.



Il primo, avvenuto in Viale D'Annunzio, riguarda un ciclista di 55 anni, caduto rovinosamente a terra. Non se ne conoscono le esatte dinamiche, ma è stato riscontrato che l'uomo era in stato di ebbrezza. Il 118 ha trasportato il soggetto all'Ospedale Bufalini di Cesena, in stato di massima gravità.



Il secondo, avvenuto stamattina, poco dopo le 6, davanti all'Hotel Corallo, ha visto coinvolto un addetto alla raccolta rifiuti. Secondo le prime ricostruzioni il 33enne è stato investito da una vettura mentre stava caricando la spazzatura sul suo mezzo. Anche lui versa in gravi condizioni ed stato portato al Bufalini. Il 46enne che l'ha investito riporta ferite non gravi ed è stato condotto anche lui all'ospedale di Cesena.