Naufragio a Riccione. Sette persone salvate dalla capitaneria di porto

Brutta avventura per una comitiva di diportisti oggi pomeriggio a Riccione.



Come riporta Riminitoday, sette persone sono state salvate dalla Capitaneria di Porto oggi verso le 14. Sei persone del gruppo, durante una gita in barca a vela, si erano tuffate a fare il bagno, ma sono stati allontanati dalla corrente.



Il settimo ha tentato poi di raggiungerli con il gommone autogonfiabile, allontanandosi dalla barca. È così scattato l'allarme ed è stato necessario l'intervento della motovedetta della Guardia Costiera, che ha proceduto al recupero dei naufraghi e a contattare il 118. Nella comitiva c'erano anche due bambini.



Fortunatamente non ci sono stati danni, il gruppo non ha avuto bisogno di alcuna cura medica.