Liegi: killer uccide 3 persone. Avrebbe gridato "Allah è grande"

Torna l'incubo del terrorismo islamista in Belgio. Momenti di terrore a Liegi, dove un uomo ha ucciso 3 persone, prima di essere neutralizzato

Avrebbe gridato “Allah è grande”, prima di essere abbattuto; ponendo una sorta di firma su quanto avvenuto in mattinata – intorno alle 10.30 -, nei pressi di un Cafè del centro di Liegi. Non è chiaro se l'attentatore fosse già armato, o se avesse sottratto una pistola ad uno dei due poliziotti, che lo avevano fermato per un controllo.



Fatto sta che l'uomo ha agito con rapidità e freddezza, uccidendo sul posto gli agenti. Nella sparatoria è stato colpito a morte anche un passante. Il killer si è poi diretto verso una scuola vicina, prendendo in ostaggio una addetta alle pulizie, che si trovava all'ingresso dell'edificio, mentre gli studenti si barricavano all'interno delle aule.



Attimi di terrore, terminati con l'arrivo in massa delle Forze dell'Ordine, che prima hanno fatto defluire gli alunni da una porta secondaria, e infine hanno eliminato il terrorista. Feriti – a quanto pare -, nello scontro a fuoco, due agenti. Illesa, invece, la donna presa in ostaggio. Secondo alcuni media l'attentatore sarebbe uscito dalla vicina prigione di Lantin soltanto ieri.