Addio al maestro Pippo Caruso

Saranno celebrati oggi pomeriggio i funerali di Pippo Caruso, maestro e direttore d'orchestra morto ieri all'età di 82 anni. La cerimonia si terrà alle 16 nella chiesa di Santa Croce di Passo Corese, frazione di Fara in Sabina in provincia di Rieti.

Spesso al fianco di Pippo Baudo e catanese come lui, Caruso ha tra l'altro composto il famoso jingle 'Perchè Sanremo è Sanremo'.