Rimini: prostitute e pallinari, 9 i verbali, elevate nella notte sanzioni per 6.600 euro

Primi risultati dell’ordinanza del Comando di Polizia Municipale del Comune di Rimini per prevenire e contrastare i pericoli derivanti dai comportamenti connessi all’esercizio della prostituzione su strada.



Nella notte di ieri sono state quattro le prostitute sorprese dagli agenti della Municipale a Marina centro. Prevista una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 500 euro (400 se pagati entro 60 giorni), la stessa prevista per chi sarà sorpreso a richiedere informazioni per concordare prestazioni sessuali a pagamento.



Cinque invece i pallinari sorpresi anch’essi lungo i viali di Marina dalla squadra appositamente istituita dal Comando della Polizia municipale. Composta da sei unità, la squadra avrà proprio il compito specifico, adottando le strategie più idonee, di colpire gli autori delle truffe e sarà rinforzata nelle ore serali, con l’utilizzo delle forze della squadra antiabusivismo commerciale. I cinque “pallinari” fermati sono stati sanzionati per mille euro ciascuno come previsto dal Regolamento di Polizia urbana.