Fotocopia 150 libri di testo: nei guai la titolare di una copisteria riminese

Avrebbe fotocopiato per studenti universitari 150 libri di testo: per questo motivo la titolare una copisteria riminese è stata denunciata dai carabinieri di Miramare, nell'ambito di una un'operazione congiunta con gli ispettori della Siae. La donna deve rispondere a piede libero della violazione della normativa in materia di diritti d'autore. All'interno dell'esercizio commerciale, infatti, carabinieri e ispettori della Siae hanno trovato e sottoposto a sequestro quasi 150 testi universitari illecitamente riprodotti, di cui un terzo in forma integrale e i restanti in forma parziale. Sono stati anche sottoposti a sequestro le sette fotocopiatrice.