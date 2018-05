Rapinavano banche spacciandosi per turisti: due arresti



Spacciandosi per turisti a Rimini, facevano sopralluoghi per definire gli obiettivi da colpire: le banche. I carabinieri di rimini sono riusciti a risalire a due dei tre presunti autori del colpo di un anno fa alla filiale della Banca Valconca di via Tommaseo, nel corso del quale i dipendenti vennero aggrediti e legati ed il direttore minacciato con una pistola Grazie alle celle telefoniche gli investigatori dell’Arma sono potuti risalire a un'utenza, intestata a una donna siciliana, compagna di uno dei due malviventi. Le vittime hanno così riconosciuto due malviventi dai filmati delle telecamere a circuito chiuso, ignoto è rimasto momentaneamente il terzo che era entrato con un casco integrale I due, 25 e 27 anni, si trovavano agli arresti domiciliari in Sicilia, per via di colpi messi a segno in vaie e parti d’Italia. Nel video l'intervista al Tenente Colonnello Antonio Sergi, comandante del Nucleo Operativo