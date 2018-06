"Eden Brand", falsi d'abbigliamento in Italia e San Marino. Sequestri per oltre 7 milioni

Maxi-operazione della Guardia di Finanza

Prosegue l'inchiesta "Eden Brand", riguardante l'immissione di capi di abbigliamento contraffatti nel mercato italiano e sammarinese, venduti al dettaglio mischiati con gli originali.



La Guardia di Finanza già ad autunno 2017 aveva effettuato 300 perquisizioni nel territorio italiano e sammarinese. In quell'occasione erano stati trovati cinque capannoni e una tipografia in cui venivano prodotti articoli contraffatti, arrivando poi al sequestro di 300 mila euro e oltre 400 mila articoli fra capi di abbigliamento accessori e semilavorati contraffatti, più macchinari e attrezzatura per la contraffazione.



Le ulteriori indagini hanno portato al sequestro di 500 mila capi prevalentemente riconducibili al marchio "Trasher", più decine di migliaia di macchinari per la produzione del falso, lucidi e clichè, per un valore stimato di circa 6 milioni di euro.



Gli articoli venivano venduti come di marca e numerosi negozianti li avevano acquistati in buona fede, rendendosi anche disponibili a risarcire i clienti ingannati.



Il giro d'affari complessivo stimato era di circa 1,7 milioni di euro.