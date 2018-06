Rimini: sgomberato il parcheggio della nuova questura da carovane di nomadi

Via le carovane di nomadi dal parcheggio della nuova questura di Rimini. Polizia Municipale e Anthea sono intervenuti ieri in via Bassi. Oltre ad allontanare le carovane presenti, spiega il Comune in una nota, - tra cui due camper lasciati in sosta di cittadini stranieri residenti sul territorio che si sono spostati autonomamente dopo essere stati avvisati, ed una roulotte abitata da una riminese - l’intervento della Municipale ha consentito di recuperare un'altra roulotte in stato di abbandono, poi prelevata per il conferimento. Il personale di Anthea ha inoltre provveduto a bloccare l’accesso al parcheggio posizionando new jersey di cemento.



Non sarà però l’unico intervento - precisa ancora il Comune -, nei prossimi giorni all’ingresso del parcheggio sarà installato anche un varco limitatore, per scongiurare nuovi accessi e insediamenti non consentiti.