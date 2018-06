Fugge dai domiciliari: 24enne arrestata in stazione per evasione

Quando i carabinieri sono andati a cercarla a casa per un controllo, non l'hanno trovata. Così, una 24enne sottoposta alla detenzione domiciliare perché deve scontare un anno di pena residua per furto, è stata rintracciata e arrestata per evasione ed è finita in carcere. E' successo ieri pomeriggio a Viserba, frazione di Rimini, e la giovane è stata trovata nei pressi della stazione ferroviaria. Non è chiaro se volesse lasciare la città. E' stata portata in caserma, e, dopo l'udienza in direttissima, è stata condannata a un anno e portata nel carcere femminile di Forlì.