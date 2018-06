Rimini: 19 enne perde controllo della moto, in prognosi riservata a Cesena

Una dinamica tutta da chiarire al vaglio della Polizia di Stato, intervenuta poco prima dell'alba in viale Vespucci, in pieno centro a Rimini.

Un ragazzo di 19 anni infatti, intorno alle 3.45, mentre percorreva il viale del mare ha perso il controllo della moto cadendo rovinosamente a terra. Sul posto una auto medicalizzata e il 118 che, viste le condizioni del centauro, ne hanno deciso il trasferimento al Bufalini di Cesena in prognosi riservata.