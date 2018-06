Forlì: dopo dieci anni si apre il processo "Varano". Udienza lampo per rinviare tutto a ottobre

Al via a Forlì il processo Carisp, a quasi 10 anni dagli arresti dei vertici e Gruppo Delta. L’operazione ‘Varano’ aveva portato nel 2008 in carcere i vertici della Cassa di risparmio del San Marino per la partecipazione nel gruppo bolognese Delta, specializzato nel credito al consumo. Nelle 400 pagine dei capi d’imputazione il capitolo di peso è legato al riciclaggio. Il processo è tornato a Forlì - dove iniziò-dopo il balletto della competenza territoriale, che lo portò a migrare tra Bologna e Rimini.

Nessuno degli imputati 'eccellenti' era presente in aula. Il giudice ha rinviato tutto al 4 ottobre giornata nella quale saranno prese in esame le eccezioni preliminari.