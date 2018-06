Riccione: Gdf denuncia responsabili associazioni dilettantistiche per violazioni ambientali

I Militari della Stazione Navale di Rimini hanno rilevato nell'ex colonia reggiana a Riccione una struttura di circa 170 mq e numerosi natanti depositati sulla battigia in completo stato di abbandono. I finanzieri hanno preceduto alla denuncia di due soggetti, per occupazione abusiva del demanio marittimo ed interventi edilizi in assenza del permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica. Si tratta di due responsabili di associazioni dilettantistiche del luogo.