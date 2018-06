Col trattore in tangenziale. Arrestato 45enne a Forlì

Fabio Rovazzi cantava "Col trattore in tangenziale... andiamo a comandare". Non è finita altrettanto bene l'avventura di un 45enne forlivese lo scorso fine settimana.



L'uomo sarebbe entrato in tangenziale di Forlì ubriaco con il trattore e percorreva il tratto di strada nonostante il divieto di transito per quella categoria di veicoli. Lo riporta teleromagna24.



La Polizia Municipale di Forlì è intervenuta ed ha riscontrato che il guidatore aveva un tasso alcolemico di quattro volte superiore al limite consentito di 0,50 gr/litro.



Oltre alla sospensione della patente e al deferimento per guida in stato d'ebrezza all'uomo è stato sequestrato il mezzo e ora rischia da sei mesi a un anno di condanna, oltre alla multa da 1.500 a 6.000 euro.