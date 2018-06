Polizia civile: in due mesi di controlli 42 persone deferite all'autorità giudiziaria

42 persone nei guai in soli due mesi. Sono gli individui deferiti all'autorità giudiziaria dopo i controlli della polizia civile per il rispetto del codice della strada e la repressione dei reati. Il numero maggiore dei soggetti che sono stati sottoposti alla giustizia era alla guida in stato di alterazione psicofisica. Sono 19 le persone trovate in queste condizioni: 13 sotto l'effetto di alcool, tre per alcool e stupefacenti, due solo per sostanze stupefacenti e una per uso di psicofarmaci. In tutti i casi, è scattato il ritiro e la sospensione della patente per un minimo di 30 giorni. 12 persone, invece, viaggiavano senza assicurazione. Ma c'è stato anche un caso di offese a pubblico ufficiale e un episodio in cui si è arrivati fino all'aggressione. Sempre negli ultimi due mesi, 3 conducenti sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per marcia contromano; 2 di loro erano in superstrada.



