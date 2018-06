Rimini. Bimba di nove anni scappa dai ladri e li mette in fuga

Una coppia di ladri, uomo e donna, ha tentato di mettere a segno un furto in un hotel a Rimini Nord.



Nella hall, intorno alle 20, c'era solo la figlia dei titolari, di nove anni.



I due hanno messo le mani sulla bocca della bambina per non farla gridare ma lei si è divincolata e ha urlato aiuto. I genitori hanno chiamato il 112 e i malviventi si sono messi in fuga.



Ora i Carabinieri della compagnia di Rimini stanno cercando dal racconto della bambina di risalire ai due malviventi. Sui due pende l'accusa di rapina impropria.



La piccola si è spaventata molto ma non ha riportato ferite.