Donna sbalzata fuori strada a Santarcangelo. Portata al Bufalini d'urgenza



Si cercano i due cani dispersi dopo l'impatto

Incidente grave oggi a Santarcangelo nei pressi del ponte sul Marecchia della Trasversale Marecchiese.



Due vetture si sono scontrate, una Ford Ka condotta da una donna e un'Alfa Romeo guidata da un uomo che la seguiva nello stesso senso di marcia. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata al "Bufalini" di Cesena tramite elisoccorso. Non sarebbe in pericolo di vita, stando a Riminitoday.



La guidatrice viaggiava in macchina con tre cani di razza Pinscher. Dopo l'impatto due sono scappati e ancora li stanno cercando.