Minaccia la moglie con un coltello a Coriano. Arrestato per maltrattamenti

Grande paura per una donna mercoledì a Coriano, che si è trovata di fronte alla minaccia di un grosso coltello da parte del marito 54enne.



L'uomo, in preda ai fumi dell'alcool, avrebbe prima danneggiato con un piede di porco la roulotte in cui abita con la moglie, poi una volta entrato avrebbe iniziato a minacciarla con la lama e a inveire contro di lei.



Un cittadino, notando la scena, ha allertato i carabinieri, che sono intervenuti prontamente. L'uomo ha tentato di barricarsi dentro il caravan per evitare l'arresto, ma è stato inutile.



Ora dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia.