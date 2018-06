Resistenza a pubblico ufficiale, arrestato 32enne riccionese

In preda ai fumi dell'alcol, stava intralciando la circolazione stradale in sella alla propria bicicletta. I Carabinieri di Riccione sono così intervenuti per fermare un 32enne del posto (M.A. le iniziali) che però ha reagito con frasi oltraggiose e cercando più volte di allontanarsi usando la forza. Da una perquisizione, è però risultato in possesso di 1,6 grammi di hashish. Inevitabile l'arresto. Ora è atteso al rito direttissimo.