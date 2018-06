Donna parà ferita gravemente in Carpegna

E' ricoverata in "prognosi riservata, non in attuale pericolo di vita" nel Reparto di Rianimazione degli Ospedali Riuniti di Ancona la 27enne paracadutista del 187/o reggimento Folgore originaria della provincia di Lucca rimasta ferita stamattina al volto durante un'esercitazione con mortaio nel poligono di Carpegna (Pesaro Urbino). Lo rende noto un bollettino degli Ospedali riuniti di Ancona. La soldatessa, "intubata sul luogo", ha riportato un trauma facciale con fratture multiple del volto, corpi estranei tessuti molli del volto, un trauma vascolare di ramo della carotide destra e un trauma con ferita spalla destra". Secondo quanto appreso dell'ANSA, la 27enne era adibita al reparto sanità e si trovava vicino all'ambulanza durante le esercitazioni. Per cause imprecisate, una scheggia derivante da un'esplosione l'ha raggiunta alla guancia destra. Ora la soldatessa è sottoposta a visite e accertamenti medici prima di un'eventuale operazione chirurgica.