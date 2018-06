Fisco: nasconde 20 milioni. Operazioni sospette con San Marino

I militari della Guardia di Finanza di Brescia hanno scoperto un'evasione fiscale nel settore dell'edilizia commessa da un 66enne di Iseo che, in quattro anni (dal 2012 al 2015), avrebbe utilizzato tre società con sedi fittizie in Milano ma operanti nel Basso-Sebino, per evadere il Fisco, non dichiarando redditi per circa 20 milioni di euro oltre a utilizzare crediti falsi Iva per incassare oltre 3 milioni di euro. L'attività svolta dai Finanzieri di Pisogne è nata da una segnalazione per operazioni sospette del 2017 riguardo movimentazioni finanziarie anomale con San Marino.



Gli approfondimenti delle Fiamme Gialle, che hanno anche eseguito indagini bancarie e cercato contestuali riscontri contabili, hanno scoperto tre società edili utilizzate per la frode fiscale. Il responsabile è stato denunciato alla Procura di Brescia per dichiarazione infedele, illecite compensazioni e occultamento di documentazione contabile.