I migranti lasceranno l'Aquarius, verso Valencia con due navi italiane

Intanto il presidente Fico ringrazia la Spagna per il gesto di solidarietà

Saranno due imbarcazioni italiane a portare in Spagna i 629 migranti, di cui undici bambini e sette donne in gravidanza, ora a bordo dell'Aquarius. È quanto annunciato questa mattina su Twitter dall’ONG SOS Mediterranée. Secondo il piano approntato dal Centro di comando dei soccorsi di Roma, i naufraghi a bordo verranno trasferiti su navi italiane e condotti a Valencia.











UPDATE 1 L’MRCC spagnolo ha offerto alla #Aquarius di attraccare a Valencia. È un segnale molto positivo. Tuttavia raggiungere la Spagna richiede diversi giorni di navigazione. Con così tante persone a bordo e condizioni meteo in peggioramento la situazione può diventare critica.

#Aquarius ha ricevuto conferma: il porto sicuro è #Valencia. I rifornimenti sono a bordo.



I team sono sollevati che si inizi a trovare una soluzione sebbene il risultato sia un prolungamento del tempo in mare non necessario per i naufraghi e una riduzione dei mezzi di soccorso. pic.twitter.com/ZK4Is59AhV